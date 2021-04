Ines Pfisterer bleibt positiv. Die Sales-Managerin aus München war am vergangenen Montag in der Vox-Sendung Die Höhle der Löwen dabei und stellte dort ihr Produkt vor: die Bierkruste – eine Brotbackmischung, die Brot und Bier kombiniert. Die Geschäftsspezialisten Ralf Dümmel (54), Judith Williams (48), Dagmar Wöhrl (66), Carsten Maschmeyer (61), Nils Glagau (45), Georg Kofler (63) und Nico Rosberg (35) waren aber nicht hundertprozentig überzeugt von ihrer Idee und boten ihr am Ende keinen Deal an. Promiflash hat nun mal bei Ines nachgehakt, ob sie enttäuscht ist, keine Investoren gewonnen zu haben.

"Natürlich verspürt man eine gewisse Enttäuschung, wenn man mit dem großen Ziel, einen Deal zu bekommen, vor die Löwen tritt", gibt die 29-Jährige gegenüber Promiflash zu. Doch ihre Teilnahme an dem Format bereue sie trotzdem keineswegs, da das Feedback und die Reaktionen der Experten "durchweg wertvoll" waren. Es sei eine "einmalige, unfassbar große Chance" für sie gewesen, die nicht nur Bierkruste, sondern auch sie selbst persönlich weitergebracht habe. "So gehe ich definitiv beschwingt aus der Show", betont die leidenschaftliche Bäckerin.

Und wie geht es nach "Die Höhle der Löwen" weiter? "Ich werde mich erst mal um alle Bestelleingänge, Händleranfragen und sonstige Anliegen kümmern, die sich durch die Ausstrahlung ergeben haben und dann werde ich weiterhin am Ball bleiben, um die Bierkruste in den Handel zu bringen", erklärt Ines, die dieses Vorhaben neben ihrem Vollzeitjob angehen will.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dr. Georg Kofler, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Ralf Dümmel im August 2020 in Köln

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ines Pfisterer bei "Die Höhle der Löwen"

