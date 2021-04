Man sieht es ihr nicht an, aber Sylvie Meis feiert heute tatsächlich ihren 43. Geburtstag! Zwar kann die schöne Moderatorin aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise keine große Party schmeißen – doch das hält die TV-Beauty natürlich nicht davon ab, sich für ihren großen Tag herauszuputzen! In einem süßen Netz-Clip präsentierte die Niederländerin bereits ihr Birthday-Outfit bestehend aus einem rosa Cocktailkleid, goldenen High Heels und einem Krönchen. Bei diesem zauberhaften Anblick gerät Sylvies Mann Niclas Castello jetzt total ins Schwärmen...

Unter Sylvies Geburtstagsvideo auf Instagram finden sich zahlreiche Komplimente und Glückwünsche von Fans und prominenten Kollegen – besonders oft wurde dabei zudem der Kommentar von ihrem Gatten geliked. Kein Wunder bei diesen süßen Worten: "Happy Birthday, meine große Liebe, meine Seelenverwandte, meine Königin. Ich liebe dich für immer", betont der Künstler seine Gefühle für seine geliebte Ehefrau.

Erst im vergangenen Herbst haben Sylvie und Niclas, die sich vor ein paar Jahren in Venedig kennengelernt haben, geheiratet. Die Turteltauben gaben sich bei einer extrem romantischen Zeremonie in Florenz das Jawort – anschließend verbrachten sie traumhafte Flitterwochen auf Capri. Wusstet ihr, dass die zwei so frisch verheiratet sind? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis an ihrem 43. Geburtstag

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis an ihrem 43. Geburtstag

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castellos Hochzeit in Florenz im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de