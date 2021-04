Happy Birthday, Sylvie Meis (43)! Die Moderatorin ist schon seit über zehn Jahren fester Bestandteil in der deutschen TV-Landschaft und scheint seitdem keinen Tag gealtert zu sein. Am heutigen Dienstag feiert die Ex-Frau von Fußballstar Rafael van der Vaart (38) aber tatsächlich ihren 43. Geburtstag. Eine große Party mit all ihren Freunden kann sie zurzeit zwar nicht feiern. Aber davon lässt sich Sylvie die Laune nicht verderben: Sie freut sich riesig auf ihr neues Lebensjahr und zelebriert das auch entsprechend.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die gebürtige Niederländerin ein Video, das zeigt, wie sie sich für ihren Ehrentag stylt. Ihren Pyjama tauscht sie gegen ein rosafarbenes Cocktailkleid ein. Goldene Pumps und eine Krone runden ihren feierlichen Look ab. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Richtig, die Geburtstagstorte. Strahlend posiert Sylvie mit der imposanten Kalorienbombe, auf der sogar ein Abbild der Blondine in einem ähnlichen Outfit angebracht ist. "Geburtstagsstimmung – ich fühle mich so glücklich und gesegnet", kommentiert Sylvie ihren Beitrag.

Und auch wenn Sylvie nicht in großer Runde anstoßen kann, wird sie in den Kommentaren mit Glückwünschen überhäuft. Unter den Gratulanten sind die Let's Dance-Juroren Jorge Gonzalez (53) und Motsi Mabuse (40), sowie die Influencerin Liz Kaeber (28) und Dragqueen Candy Crash (28). Riccardo Simonetti (28) widmete der Beauty sogar einen gänzlich eigenen Post: "Du bist eine der inspirierendsten Frauen, die ich kenne und ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag, denn nichts anderes hast du verdient."

Sylvie Meis, Moderatorin

Sylvie Meis, Moderatorin

Sylvie Meis und Riccardo Simonetti im November 2018

