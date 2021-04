Er kann es nicht fassen! Matthias Mangiapane (37) hat jede Menge Reality-TV-Erfahrung auf dem Buckel, doch auch er zeigte sich schockiert vom Start der neuen Promis unter Palmen-Staffel am Montagabend. Denn Prinz Marcus von Anhalt (54) geriet dort mit Katy Bähm (27) aneinander und schleuderte ihr schwulenfeindliche Aussagen entgegen. Gegenüber Promiflash bezog Matthias jetzt Stellung und kritisierte den TV-Prinzen scharf.

"Der kann froh sein, dass ich nicht mit ihm da drin bin, denn ich hätte ihn gerupft", echauffierte sich Matthias im Promiflash-Interview. Er selbst hatte die Villa am Traumstrand im vergangenen Jahr als Zweitplatzierter verlassen. "Was Prinz Marcus sich da geleistet hat, unter aller Kanone!", kommentierte er das Verhalten des Adoptiv-Royals. Für solche homophoben Äußerungen sollte in einer Unterhaltungsshow kein Platz sein, machte er seinen Standpunkt klar.

Doch auch die Bodyshaming-Kommentare, mit denen Marcus seine Mitstreiterin Patricia Blanco (50) herunterputzte, verurteilte Matthias: "Was soll das? Raus damit, weg! Das ist wirklich unterste Schublade!" Einen Gefallen taten ihm die Kandidaten zumindest: Sie wählten Marcus in Folge eins gleich aus der Villa.

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Reality-TV-Star

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt und Patricia Blanco bei "Promis unter Palmen"

