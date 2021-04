Die erste Folge der neuen Staffel von Promis unter Palmen hatte es direkt in sich! Neben reichlich Zoff zwischen den Reality-TV-Stars stand vor allem Prinz Marcus von Anhalt (54) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Möchtegern-Royal schockiert die Zuschauer und seine Mitbewohner mit massiv homophoben Aussagen. Nun zog der Sender Konsequenzen: Die Auftaktfolge mit den besagten Äußerungen wird aus dem Netz genommen!

Via Instagram äußerte sich Sat.1 zu dem Vorfall. "Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen", heißt es in dem Statement. Dabei habe man allerdings festgestellt, dass eine Einordnung nicht ausreichend sei. "Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen", kündigte der Sender an. Zudem wurde klargestellt: "Prinz Marcus von Anhalt wird in Zukunft in keiner Show von Sat.1 mehr stattfinden."

Der Protz-Prinz selbst ist sich allerdings keiner Schuld bewusst und sieht seinen Ruf auch weiterhin als nicht beeinträchtigt. Im Promiflash-Interview gab sich der 54-Jährige zuversichtlich: "Mein Image kann man ja nicht zerstören. Ich bin, wer ich bin und nicht, wer ich sein soll, sein will oder sein möchte – ich bin ich und ehrlich."

Anzeige

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt

Anzeige

Instagram / prinzmarcus Prinz Marcus von Anhalt im Juli 2020

Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung des Senders? Richtig so! Das hätte nicht sein müssen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de