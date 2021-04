Was ihr Liebesleben angeht, hätte es bei Kailyn Lowry (29) zuletzt besser laufen können – immerhin endete ihre letzte Liebes-Pleite sogar im Gefängnis. Angeblich soll die Reality-TV-Darstellerin gegenüber ihrem Ex-Freund Chris Lopez handgreiflich geworden sein und wurde in Gewahrsam genommen. Nach ihren drei gescheiterten Beziehungen mit Männern könnte sich das TV-Sternchen aber auch vorstellen, ihr Glück in einer Frau zu finden: Kailyn ist beiden Geschlechtern gegenüber offen, was Partnerschaften angeht!

Via Instagram rief die 29-Jährige ihre Follower dazu auf, Vermutungen über sie anzustellen, die sie schließlich mit "wahr" oder "falsch" beantwortete. "Du interessierst dich für Männer und Frauen", behauptete einer ihrer Fans prompt – und damit war er wohl nicht der Einzige. "Wahr", stellte die vierfache Mutter klar. "Ich beantworte das nur, weil so viele von euch gefragt haben!", erklärte Kailyn weiter und fand die Neugierde ihrer Follower offenbar recht amüsant, wie die drei lachenden Emojis vermuten lassen.

Tatsächlich soll der Teen Mom-Star sogar schon mit einer Frau in einer Beziehung gewesen sein. Von November 2017 bis Anfang 2019 soll sie mit Unterbrechungen ihre Freundin Dominique Potter gedatet haben. Diese bestätigte die Liebelei mit der TV-Bekanntheit, doch Kailyn hielt sich zu diesem Thema stets bedeckt. Erst später räumte sie in ihrem Podcast Coffee Convos ein, dass die Liebes-Gerüchte wahr waren.

Anzeige

Instagram / kaillowry Chris Lopez und Kailyn Lowry

Anzeige

Instagram / kaillowry "Teen Mom"-Star Kailyn Lowry

Anzeige

Getty Images Kailyn Lowry bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de