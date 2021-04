Marvin Osei ist bei 5 Senses for Love wohl etwas überfordert. Bei der neuen Datingshow lernen sich die Singles über ihre Sinne kennen. In der ersten Runde ging es ums Riechen. Da hat der ehemalige Bachelorette-Kandidat direkt punkten können: Er hat mit acht der 15 Frauen gematcht. Und die durfte er in der nächsten Stufe des Sozialexperiments alle nacheinander daten. Leider kam er dabei mit den Namen der vielen Damen etwas durcheinander.

Als Brigitta von ihrem Date zurückkam, berichtete sie von ihrem Gespräch mit Marvin und erklärte, dass er auf sie einen sympathischen Eindruck gemacht hat – aber: "Er hat sich einen echten Knaller erlaubt..." Daraufhin wurde eine Szene eingeblendet, die den Halbafrikaner tatsächlich nicht gut aussehen lässt. Er verwechselte Brigitta mit ihrer Vorgängerin Tamara. "Die hattest du davor", witzelte sie daraufhin.

Die 37-Jährige schien den Fauxpas mit Humor zu nehmen – ihre Kolleginnen waren jedoch sichtlich schockiert. Für einen Großteil der Single-Ladys schien die Verwechslung ein klares No-Go zu sein. Sogar Yma Louisa, die Marvin und sich schon vor dem Traualtar sah, ärgerte sich: "Wie dumm!"

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Brigitta, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Marvin Osei, TV-Star

Yma, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

