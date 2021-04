Wo ist die zweite Promis unter Palmen-Episode auf einmal hin? Die erste Folge der Unterhaltungsshow sorgte für ordentlich Gesprächsstoff. Der Grund: Prinz Marcus von Anhalt (54) hatte gegenüber seiner offen homosexuell lebenden Mitstreiterin Katy Bähm (27) massiv homophobe Aussagen getätigt. Sat.1 zog Konsequenzen und entfernte die Auftaktfolge von allen Plattformen. Die zweite Episode konnten die Fans jedoch weiter anschauen – doch nun ist auch diese ohne bisherige Erklärung verschwunden.

Das stellten nun Zuschauer fest, die die Episode auf Joyn vor der TV-Ausstrahlung anschauen wollten. Auf dem Instagram-Account des Streamingdienstes zeigen sie ihre Verwunderung darüber. "Wo bitte ist die zweite Folge bei Joyn Plus? Wurde 'Promis unter Palmen' jetzt komplett abgesetzt, weil man plötzlich gemerkt hat, dass es zu krass ist oder wie? Ich raste aus" oder "Warum ist jetzt auch die zweite Folge weg?", wundern sich nur zwei User unter einem Post, der einen Teaser zur besagten Episode zeigt.

Zum Löschen der ersten Folge hatte Sat.1 in einem Statement erklärt, dass die Äußerungen von Marcus der Grund für diese Entscheidung seien. Der Protz-Prinz schied in der Episode aber bereits aus und nimmt an der zweiten somit gar nicht mehr teil. Warum nun auch diese gelöscht wurde, ist somit unklar. Auf eine Anfrage von Promiflash hat der Sender bislang nicht reagiert.

SAT.1 Chris Töpperwiens Ankunft bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 Giulia Siegel, Henrik Stoltenberg, Prinz Marcus von Anhalt und Elena Miras

SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

