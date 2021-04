Irina Shayk (35) macht eine umwerfende Figur vor der Kamera! Erst kürzlich wurde die Ex-Partnerin von Bradley Cooper (46) bei einem entspannten Spaziergang durch New York City gesichtet. An der Seite der Beauty: Ihre inzwischen vier Jahre alte Tochter Lea de Seine. Während das Model für den Mutter-Tochter-Ausflug ein lässiges Outfit gewählt hatte, bewies die Laufstegschönheit nun, dass sie auch anders kann: Irina posiert im sexy Dress!

Mit Unmengen an Einkaufstüten der Unterwäschemarke Victoria's Secret wurde Irina am vergangenen Dienstag von Paparazzi entdeckt. Dabei trug die gebürtige Russin lediglich ein auffallend pinkfarbenes Pyjama-Kleidchen und darüber einen Trenchcoat – definitiv kein geeignetes Outfit für eine Shoppingtour. Die stand bei der 35-Jährigen aber ohnehin nicht an, auch wenn die Schnappschüsse vielleicht den Anschein erwecken: Irina präsentierte sich und die Kleidung für ein Fotoshooting des Labels.

Erst Anfang dieses Monats hatte Irina einmal mehr bewiesen, dass sie ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene setzen kann. So zeigte sich die dunkelhaarige Schönheit ihrer Instagram-Community in einem Hauch von Nichts – nur ein paar schwarze Streifen verdeckten ihre intimen Zonen. Aufnahmen, die der Fantasie eher wenig Raum ließen...

Anzeige

MEGA Irina Shayk im April 2021

Anzeige

MEGA Irina Shayk, Laufstegschönheit

Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de