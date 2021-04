Irina Shayks Tochter ist schon genauso stylish unterwegs wie ihre berühmte Mutter! Lea de Seine, die die Laufstegschönheit mit ihrem heutigen Ex-Partner Bradley Cooper (46) bekam, erblickte Mitte März 2017 das Licht der Welt. Vor wenigen Wochen feierte die Kleine ihren vierten Geburtstag. Wie schnell sie heranwächst, macht sich nicht nur altersmäßig bemerkbar – für ein Vorschulkind hat Lea außerdem schon einen ziemlich eleganten Kleidungsstil!

Paparazzi erwischten Irina und Lea am Montag bei einem Stadtbummel durch New York. Dort zeigte sich: In Sachen Fashion macht der kleinen Maus niemand so schnell etwas vor. In einem schicken Daunenmantel schlenderte sie an der Hand ihrer Mutter durch den Big Apple und trug dazu ein paar schwarze Lackstiefel. Irina setzte dagegen auf einen lässigen Look und kombinierte eine fellgefütterte braune Lederjacke zu ausgeblichenen Jeans.

Auch wenn Lea die Zeit mit Irina sehr zu genießen scheint, ist sie wohl mindestens genauso gerne mit Bradley unterwegs. Der soll in seiner Elternrolle nämlich richtig aufgehen. Seine Ex schwärmte erst kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Elle: "Wenn sie [Lea, Anm. d. Red.] bei ihrem Vater ist, ist er zu 100 Prozent ihr Vater. [...] Er ist der tollste Papa."

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Topmodel Irina Shayk und ihre Tochter

Getty Images Schauspieler Bradley Cooper

