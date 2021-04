Colton Underwood sorgt mit einem Geständnis für überraschende Neuigkeiten! Einem großen Publikum dürfte der Ex-Profifootballspieler vor allem als US-Bachelor von 2019 bekannt sein. In dem Datingformat lernte er Cassie Randolph kennen und lieben – doch die beiden Turteltauben trennten sich nach über einem Jahr im Mai 2020. Nachdem die Beziehung in die Brüche ging, hatte der einstige NFL-Star viel Zeit über sich nachzudenken – insbesondere über seine Sexualität. So könne der ehemalige Rosenkavalier heute stolz sagen: Er ist schwul!

"Ich bin lange Zeit vor mir selbst weggelaufen, ich habe mich lange Zeit gehasst. [...] Ich wäre lieber gestorben, als zu sagen, dass ich schwul bin. [...] Aber ich bin schwul. Ich habe mich Anfang des Jahres damit abgefunden", gab Colton jetzt in Good Morning America im US-Frühstücksfernsehen preis, wo er sein Coming-out feierte. Nachdem er für sich akzeptieren konnte, dass er Männer liebe, wollte er es als nächsten Schritt den Leuten erzählen – und das habe er jetzt endlich tun können. "Ich bin so happy und so im Reinen mit mir wie noch nie zuvor in meinem Leben", freute sich der 29-Jährige.

Dass er schwul ist, war aber nicht das Einzige, was Colton sich von der Seele reden wollte. Er nutzte seinen Auftritt in der TV-Sendung auch, um sich bei seiner Ex-Freundin Cassie für die Art und Weise zu entschuldigen, wie ihre Beziehung endete. "Ich habe eine Menge schlechter Entscheidungen getroffen. [...] Mir tut jeglicher Schmerz [...] leid, den ich verursacht habe", teilte er mit und betonte, dass er die Blondine sehr geliebt habe.

Anzeige

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood auf einem Event in NYC im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Colton Underwood zum Start der Football-Saison in NYC im September 2019

Anzeige

Getty Images Colton Underwood und Cassie Rudolph bei den CMA Awards in Nashville im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de