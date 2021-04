Eugen Lopez hat eine Erklärung für Marlisas hitzige Reaktion! Zwischen dem Verführer und dem Curvy-Model kam es bei Temptation Island zu einer kleinen Auseinandersetzung. Während eines Gruppendates äußerte der Single-Boy nämlich Kritik an der offenen Beziehung der Bloggerin und ihrem Partner Fabio – daraufhin platzte dieser der Kragen. Gegenüber Promiflash verrät Eugen, warum Marlisa seiner Meinung nach so heftig reagiert hat!

Marlisa bezichtigte alle Männer der Untreue – das ließ Eugen nicht auf sich sitzen und konfrontierte die Influencerin mit Gegenargumenten. Daraufhin kündigte die Beauty an, dass sie mit dem Fitness-Model nichts mehr zu tun haben wolle. Im Interview mit Promiflash findet Eugen eine Erklärung für diese hitzige Reaktion: "Sie hat überreagiert, weil sie gemerkt hat, dass keiner an dem Tisch mit dem einverstanden war, was sie gesagt hat." Außerdem sei ein entscheidender Punkt gewesen, dass ausgerechnet er es gewesen sei, der ihr Einhalt geboten hatte: "Die ersten Sätze von ihr in der Villa zu mir waren, dass sie mich kennt und ihr Freund und sie mich hart feiern."

Zwar glaube Eugen nicht, dass Marlisa ein großer Fan sei – dennoch habe sie ihn direkt angesprochen und erwähnt, dass sie ihn schon kenne. "Und dann genau von diesem Menschen das Gegenteil zu hören, was man hören möchte, hat sie noch mehr verletzt", schlussfolgert der Muskelmann.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Marlisa und Eugen mit anderen Kandidaten

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de