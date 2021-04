Evanthia Benetatou (29) kann ihr momentanes Glück offenbar kaum fassen! Anfang dieses Jahres verkündeten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Verlobter Chris süße Neuigkeiten: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs. Bis zu diesem Zeitpunkt wollten die Bald-Eltern die Schwangerschaft geheimhalten – doch spätestens seit der Bekanntgabe nimmt die werdende Mutter ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf ihrer Reise mit. Bei ihrem vergangenen Arztbesuch spürte Eva ihr Ungeborenes sogar näher denn je!

Die Routineuntersuchungen bei ihrem Frauenarzt sind für Eva in den vergangenen Wochen und Monaten bereits fast schon zur Gewohnheit geworden. Ein Highlight ist dennoch darunter – die ersten Herztöne ihres noch ungeborenen Kindes. In ihrer Instagram-Story hielt die Reality-TV-Bekanntheit diesen besonderen Moment nun auch für ihre Community fest. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen genießt die 29-Jährige das pochende Geräusch: "Unglaublich, den Herzschlag zu hören!"

Dass ein kleines Wunder in Evas Bäuchlein heranwächst, ist mittlerweile kaum noch zu übersehen. Auf aktuellen Bildern setzt die Influencerin ihre Babykugel gekonnt in Szene. Was ihre zusätzlichen Schwangerschaftskilos angeht, hält sich die Zahl aber noch in Grenzen. "Die 60 Kilo [...] habe ich noch nicht geknackt", verriet Eva Ende März im Promiflash-Gespräch.

