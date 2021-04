Dass eine Schwangerschaft auch ziemlich sinnlich sein kann, beweist nun Jessica Paszka (30)! Inzwischen dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Töchterchen der einstigen Bachelorette und ihres Verlobten Johannes Haller (33) das Licht der Welt erblickt. Mittlerweile befindet sich die Influencerin bereits in der 37. Schwangerschaftswoche. Fleißig lässt sie ihre Fans im Netz an ihrem ganz persönlichen Countdown teilhaben. Jetzt gibt Jessi ein neues Babybauch-Update – und präsentiert sich dabei ganz besonders sexy!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige einen ziemlich heißen Schnappschuss von sich: Während die werdende Mutter dabei ihr rundes Babybäuchlein in einem schwarz-weißen Kleid in Szene setzt, blickt sie lasziv in die Kamera. "In wenigen Wochen ist es soweit", verkündet Jessica unter dem Foto. Sie selbst könne es kaum erwarten, bis sie ihren Sonnenschein endlich in den Armen halten darf. "Ich freue mich so sehr auf dich und deine Geburt", notiert sie abschießend.

Auch sonst wird sich im Leben der einstigen Bachelor-Kandidatin in den kommenden Monaten wohl noch einiges verändern. Wie sie vor wenigen Tagen in einer Fragerunde offenbarte, möchte sie mit ihrem Liebsten noch in diesem Jahr gemeinsam vor den Traualtar treten. "Wir werden dieses Jahr definitiv noch heiraten, nur nicht mehr vor der Geburt", verriet die Influencerin.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Februar 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de