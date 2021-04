Die unterschiedlichsten Wege führen zu Germany's next Topmodel! Die Kandidatin Elisa Schattenberg (21) ist in diesem Jahr bei Heidi Klums (47) Castingshow dabei und steht ganz kurz davor, es in die Top 10 zu schaffen. Unterstützung findet das angehende Model bei seinem Freund Kempes Tekiela (23) – der auch nicht ganz unschuldig an Elisas Teilnahme an dem TV-Format ist! Denn die Blondine hatte sich nur aufgrund einer Wette beworben.

Im vergangenen Jahr habe seine Freundin ihn gezwungen, "Germany's next Topmodel" zu gucken, lachte Kempes im Promiflash-Interview. Die Show habe ihm dann aber ganz gut gefallen und er habe Elisa sogar vorgeschlagen, dort mitzumachen. Kurz darauf habe das Paar eine Wette abgeschlossen, berichtete der 23-Jährige – der Einsatz der 21-Jährigen: die GNTM-Bewerbung! "Dann hat sie das auch gemacht und so kam das alles", erinnerte sich der Sportler.

Dass sich seine Partnerin in der Sendung so gut präsentieren würde, sei zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht absehbar gewesen, erzählte Kempes. Denn auch auf der Zielgeraden in Richtung Finale ist Elisa noch im Rennen. Die Konkurrenz in Form ihrer Mitstreiterinnen Soulin Omar und Dascha Carriero (20) ist allerdings groß.

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

Instagram / elisaaascg "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Elisa und ihr Freund Kempes

Instagram / elisaaascg Elisa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2021

