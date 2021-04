Große Lobeshymne auf das angehende Model! In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel gehört Elisa Schattenberg (21) zu den Top Elf von Heidi Klums (47) "Meeedchen". Doch die männlichen Zuschauer müssen jetzt ganz stark sein, denn die Beauty ist längst vergeben. Seit etwa zwei Jahren ist die blonde Schönheit schon mit ihrem Freund Kempes Tekiela (23) zusammen. Dass der Profi-Kicker sehr stolz auf seine Elisa ist, verrät er nun im exklusiven Promiflash-Interview.

Kempes, der aktuell für den luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn spielt, spricht mit Promiflash über seine Freundin. “Ihre Familie und ich sind sehr stolz auf sie”, erklärt der 23-Jährige lächelnd. Besonders was Elisa bisher erreicht hat, mache ihn glücklich. Außerdem sei er positiv überrascht, wie sie mit allem fertig wird und sei zuversichtlich, dass Elisa noch weit kommt. "Ich finde es einfach überwältigend zu sehen, wie sie in ihrer Rolle aufblüht. Immer mehr ins Rampenlicht kommt, weil am Anfang [...] hatte [sie, Anm. d. Red.] nicht so viel Sendezeit", strahlt er.

Seiner Meinung nach kann es Elisa am Ende sogar aufs Siegertreppchen schaffen: "Sie hat natürlich starke Konkurrenz, aber [...] ich glaube schon, dass sie die Show gewinnen könnte. Also sie hätte es auf jeden Fall verdient." Kennengelernt haben die zwei sich übrigens damals in einem Club und könnten seitdem glücklicher nicht sein. "Sie ist einfach ein toller Mensch und das soll die Welt wissen! Ich liebe sie einfach!", schwärmt der Fußballer von seiner Model-Freundin.

Anzeige

Instagram / elisaaascg Elisa, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / elisaaascg Elisa und ihr Freund Kempes Waldemar Tekiela in Cala Ratjada

Anzeige

Instagram / kempestekiela Kempes Tekiela, Elisa Schattenbergs Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de