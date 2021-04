Hat Melody Haase (27) vor, Diogo Sangre zurückzuerobern? Bei Ex on the Beach ist die DSDS-Bekanntheit als Ex des Temptation Island-Verführers eingezogen. Vor dessen erstem Kuppelshow-Auftritt hatten die zwei eine Liaison und Melody hoffte auf mehr. Weil der Kölner in der Show dann aber Sex vor laufender Kamera mit der vergebenen Pia Peukmann hatte, war zwischen ihm und Melo alles aus. Doch hat sie noch immer Gefühle für ihren Verflossenen – oder wie lautet ihr "Ex on the Beach"-Plan?

"Naiv wie ich bin, dachte ich, ich komme hier rein und rede mit Diogo und unsere kleine Welt ist in Ordnung. Dass man vielleicht irgendwie wieder zueinanderfindet", gesteht das OnlyFans-Model tatsächlich kurz nach seinem Einzug in die Liebesvilla. Auf die vermeintlich neue Flamme des Tätowierers – Celina Pop – sei sie zwar nicht eifersüchtig. Dass die zwei nach wenigen Stunden aber schon wild züngeln und sogar Sex haben, findet sie doch etwas nervig. "Warum hat Diogo jetzt schon wieder eine Tussi im Fernsehen aufgerissen?", fragt sie Mitstreiterin Lara.

Und wie sieht es bei Diogo aus? Der scheint einer erneuten Nummer mit der Sängerin nicht ganz abgeneigt zu sein. "An sich könnte ich mir schon vorstellen, dass mit Melody noch mal was läuft. Stell dir vor, die Celina ist raus oder ich hab keinen Bock mehr auf die. Dann hab ich Bock auf Melody", erklärt er im Einzelinterview. Was Celina davon wohl hält? Die betont zwar, ausschließlich Spaß zu wollen, scheint ihrer Nebenbuhlerin aber nicht gerade freundschaftlich begegnen zu wollen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Diogo Almeida und Pia Peukmann

TVNOW Martin Angelo und Melody Haase bei "#CoupleChallenge"

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

