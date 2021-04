Diesen Schock müssen sicherlich viele Fans noch verarbeiten: Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) haben ihre Verlobung tatsächlich aufgelöst und sich getrennt! Nachdem in den vergangenen Wochen hartnäckige Gerüchte über eine Trennung die Runde gemacht hatten, bestätigte das einstige Paar die traurigen Nachrichten heute. Wann genau sie ihre Beziehung beendet haben, ist nicht bekannt. Aber klar ist: Auf diesen Fotos waren Jen und Alex noch glücklich...

Bei diesen Schnappschüssen, die die Erfolgssängerin Ende Februar auf Instagram veröffentlicht hatte, handelt es sich um die letzten Turtelbilder der beiden – und die haben es in sich: Jen und A-Rod strahlen hier buchstäblich pures Liebesglück aus, halten sich in den Armen und knutschen. Bei diesem Anblick fragen sich sicher viele: Wie konnte diese Liebe bloß in die Brüche gehen?

Zwar beantworten Alex und J.Lo diese Frage in ihrem Trennungs-Statement gegenüber People nicht exakt – aber sie erklärten: "Wir haben realisiert, dass wir besser als Freunde funktionieren und freuen uns darauf, als solche weiterzumachen." Sie würden auch in Zukunft gemeinsame Projekte starten und sich gegenseitig in ihren Karrieren unterstützen. "Wir wünschen einander nur das Beste."

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

