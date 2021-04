Diese Serie zeigt die Party-Insel Mallorca aus einem anderen Blickwinkel! Bis Mitte Juli ist die Baleareninsel Schauplatz einer neuen TVNow-Serie. "Der König von Palma" handelt von der Auswandererfamilie Adler, die an dem beliebten Reiseziel einen Biergarten eröffnet – aber ihr wirtschaftlicher Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Doch wer hat das Vergnügen, den Rollen in der Serie Leben einzuhauchen? Jetzt wurde bekannt: Unter anderem ist Lucas Cordalis (53) im Cast vertreten!

Daniela Katzenbergers (34) Ehemann wird laut der RTL-Pressemitteilung als Schauspieler in dem sechsteiligen Familiendrama zu sehen sein. Die Hauptrolle übernimmt Henning Baum (48), Star aus "Der letzte Bulle". Er spielt die Figur des Matthias 'Matti" Adler. Neben ihm tauchen in der neuen Serie auch GZSZ-Star und Maren-Seefeld-Darstellerin Eva Mona Rodekirchen (44) auf. Auch Sandra Borgmann, Pia-Micaela Barucki, Martin Semmelrogge (65), André Hennicke und Sönke Möhring (48) spielen in "Der König von Palma" mit.

Während der restliche Cast aus erprobten Schauspielern besteht, wird Lucas in der Serie offenbar sein Schauspieldebüt geben. Fans dürfen also gespannt sein, wie sich der Sänger im TV schlagen wird. Wann genau "Der König von Palma" zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

TVNOW Henning Baum in "Der König von Palma"

Getty Images Eva Mona Rodekirchen, GZSZ-Star

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Oktober 2020

