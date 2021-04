Wenn die Fans bei diesem Anblick nicht ins Schwitzen kommen... Kylie Jenner (23) zeigt nur zu gern, was sie hat. Der Keeping up with the Kardashians-Star weiß auch ganz genau, wie er seine Vorzüge perfekt in Szene setzt. Vor allem in letzter Zeit sehen ihre Supporter die Unternehmerin fast ausschließlich in sexy Zweiteilern – so auch vor wenigen Tagen erst: Kylie präsentierte ihre Hammer-Kurven in einem Mini-Bikini!

Via Instagram lässt die 23-Jährige ihre Community gern an ihrem luxuriösen Lifestyle teilhaben. Dazu gehören natürlich auch entspannte Spa-Behandlungen oder – wie vor Kurzem erst – ein entspannter Tag am Pool. In einem braunen, ultraknappen Bikini posiert die brünette Beauty für ein paar Spiegelselfies. "Pool-Tag", betitelte die Mutter der kleinen Stormi Webster (3) ihren Netz-Beitrag. Ihren sommerlichen Look rundete Kylie mit einem verspielten Strohhut ab, den Fans für schlappe 62 Euro nachshoppen können.

Dass Kylie aber auch gern mal bei ihren Bildern trickst und schummelt, hatten ihre Fans wenige Tage zuvor entlarvt. Auf Bildern von der23-Jährigen in einem gelben Zweiteiler war Followern aufgefallen, dass ihre Taille schmaler ist. "Du musst deine Taille nicht bearbeiten, du siehst super aus", hatte ein Insta-Nutzer kommentiert. Auf einem der Bilder ist wohl der Vorhang am Fenster etwas verzerrt.

Kylie Jenner, Unternehmerin

Kylie Jenner im April 2021

Kylie Jenner im April 2021

