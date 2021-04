Neben seiner Leidenschaft für Fußball schlägt Lukas Podolskis (35) Herz vor allem für seine beiden Kinder Louis und Maya. Fotos der beiden bekommen seine Fans allerdings nur selten zu Gesicht – bis jetzt. Schon Anfang des Jahres hatte der Profisportler das Gesicht seiner Tochter gezeigt. Zum 13. Geburtstag seines Sohnes postete der stolze Vater nun auch eine ganze Reihe von Bildern mit seinem Erstgeborenen – ein gemeinsames Erlebnis stand dabei ganz besonders im Fokus!

In einem Instagram-Post teilte der 35-Jährige niedliche Privataufnahmen des Vater-Sohn-Duos. "Alles Gute zum Geburtstag, mein großer Junge. So viele große Momente, vor allem diese historische Nacht in Rio. Ich liebe dich", schrieb der zweifache Papa zu dem Foto und spielt damit auf den legendären WM-Sieg im Jahr 2014 an. Dieses besondere Event steht auch auf den Bildern im Mittelpunkt: Darauf jubeln die beiden unter anderem nach dem Finale gegen Argentinien auf dem Fußballplatz, auf einem anderen knutschen sie den begehrten Pokal des Turniers.

Schon im vergangenen Jahr hatte Poldi ebenfalls öffentlich liebevolle Worte an seinen Sohn gerichtet. Im Sommer hatte er einen Schnappschuss vor einer herrlichen Bergkulisse geteilt und schrieb dazu herzerwärmende Zeilen: "Zwei Champions, für immer zusammen."

