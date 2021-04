Alessia Herren (19) gibt einen raren Einblick in ihr Liebesleben! Zwar steht die Tochter von Schlagersänger Willi Herren (45) durch ihre Teilnahme an Formaten wie Promi Big Brother, "Festspiele der Reality Stars" oder Prominent und obdachlos inzwischen selbst in der Öffentlichkeit – ihr Privatleben behält sie dennoch größtenteils für sich. Jetzt machte Alessia jedoch eine Ausnahme und veröffentlichte seltene Pärchenfotos mit ihrem Freund!

Via Instagram postete die 19-Jährige zwei Schnappschüsse mit ihrem Liebsten – dessen Name übrigens nicht bekannt ist. Alessia und ihr Herzblatt posieren hier supercool auf der Straße vor einem Möbelhaus. Auffällig ist: Sie haben ihre Outfits wohl aufeinander abgestimmt! Seine Bauchtasche und ihr Rucksack der Luxusmarke MCM sind nämlich im gleichen Design gehalten. Das TV-Sternchen betitelte die Aufnahmen mit den schlichten, aber bedeutsamen Worten: "Team".

Sicherlich wird auch Alessias Partner bald gebannt vorm Fernseher sitzen: Willis Tochter ist nämlich Teil des Casts der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars! Und sie muss sich auf ziemlich starke Konkurrenz einstellen: Auch Germany's next Topmodel-Skandalnudel Gina-Lisa Lohfink (34), Ex-Bachelor Andrej Mangold (34), Großfamilien-Star Silvia Wollny (56) und Reality-Ikone Kader Loth (48) sind unter anderem mit am Start.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrem Freund

