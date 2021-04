Der ehemalige Fußballer Ashley Cain (30) und seine Partnerin Safiyya Vorajee feiern die vermeintlich kleinen Dinge. Nachdem bei ihrer mittlerweile acht Monate alten Tochter Azaylia schon kurz nach der Geburt eine aggressive Form von Leukämie diagnostiziert worden war, hat das Mädchen den zuständigen Ärzten zufolge nun nur noch wenige Tage zu leben. Nach einem erneuten Krankenhausaufenthalt Anfang der Woche ist Azaylia mittlerweile wieder zu Hause bei ihren Eltern. Die hatten in dieser für sie so harten Zeit nun einen Grund zur Freude: Azaylia hat wieder gegessen – zum ersten Mal seit zwei Wochen.

"Azaylias Oma ist gerade hier bei uns und hat Abendessen gekocht und schaut mal, wer sein Gemüse isst", verkündete die fröhliche Safiyya in ihrer Instagram-Story. Sie postete gleich mehrere Videos ihres offenbar hungrigen Sprösslings, der in einem Clip genüsslich auf einer Bohne herumkaut. "Sie hatte so viel Spaß mit dem Essen", schrieb Safiyya einschließlich eines lachenden Emojis in ein Textfeld. Davon zeugen nicht nur zahlreiche Flecken auf dem Strampler der Kleinen, sondern auch eine Bohne, die Azaylia gar nicht mehr loslassen wollte.

Andere Videoaufnahmen zeigen weitere Familienmitglieder, die mit Azaylia auf dem Arm durch die Zimmer tanzen. Auch Ashley postete einige Schnappschüsse mit seiner Tochter. "Du hast mein ganzes Leben verändert", schrieb der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat dazu.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia im April 2021

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cains Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

