Payton Ramolla (21) lässt im Promiflash-Interview ihre Zeit bei "Pocher vs. Influencer" Revue passieren. Am 7. April trat die Beauty in der Show gemeinsam mit Sam Dylan (30), Twenty4tim, Kristina Levina und Younes Zarou gegen Oliver Pocher (43) und seine Frau Amira (28) an. Payton lernte das Comedy-Paar während der Proben das erste Mal persönlich kennen – und war von deren Auftreten positiv überrascht. "Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde Oli wirklich super-sympathisch. Er war sehr, sehr nett. Für mich war Amira auf jeden Fall eine sehr sympathische, hübsche Frau. Also sie ist super, super lieb gewesen und sie und Oli – das hat einfach gepasst!", schwärmte die 21-Jährige. Für die Vloggerin war es der erste TV-Auftritt – für sie eine "echt coole Erfahrung", die sie gerne wiederholen würde.

