Wird Colton Underwoods neues Leben bald auf Netflix zu sehen sein? Erst vor wenigen Tagen sorgte der ehemalige US-Bachelor mit einer Enthüllung für eine riesige Überraschung: Der Ex-Profifootballspieler ist schwul und will nun auch öffentlich dazu stehen – ein schwerer Schritt für den ehemaligen Rosenkavalier. Zuvor hatte er sich bewusst in seine Reality-TV-Karriere gestürzt und sich selbst gezwungen, hetero zu sein. Doch nun könnte sogar ein Netflix-Star aus ihm werden: Colton soll eine eigene Serie bekommen!

Wie TMZ berichtet, soll der 29-Jährige in den vergangenen Wochen von einem Kamerateam begleitet worden sein, um eine neue Reality-Show zu drehen. Die Serie soll sich auf Coltons neues Leben als schwuler Mann in der Öffentlichkeit fokussieren und schon bald auf Netflix veröffentlicht werden. Neben dem ehemaligen US-amerikanischen Kuppelshow-Teilnehmer werden auch weitere prominente Mitglieder der LGBTQ+-Community zu sehen sein – unter anderem sein guter Freund, der Profiskifahrer Gus Kenworthy (29).

Die beiden Profisportler können auf ähnliche Erfahrungen zurückblicken: Wie Colton hatte auch Gus vor seinem Coming-out eine schwere Zeit durchgemacht. Der ehemalige Olympiateilnehmer hatte sein Geheimnis ebenfalls lange bewahrt und dafür unglückliche Jahre verbracht. "Ich hatte mit Depressionen und in bestimmten Momenten meines Lebens mit Suizidgedanken zu kämpfen", erinnerte sich der 29-Jährige im Netz an seine Vergangenheit.

