Das britische Königshaus bereitet sich gerade auf Prinz Philips (✝99) Beisetzung vor. Der Herzog von Edinburgh ist vor wenigen Tagen auf Schloss Windsor verstorben. Am Samstag wird der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) auch dort in der St. George's Kirche zu Grabe getragen. Obwohl nur wenige Gäste vor Ort anwesend sein können, zeigen die Proben zur Beerdigung schon, wie aufwendig die Zeremonie wird. Auch die Queen selbst war eng in die Beerdigungsvorbereitungen eingebunden. Davon nahm sie sich nun offenbar eine kleine Auszeit.

Wie diese Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, verließ die Königin heute gemeinsam mit ihren beiden Hunden Muick und Fergus in einem grünen Jaguar das Schloss Windsor. Offenbar möchte die 94-Jährige sich einen Tag vor der Beisetzung ihres Mannes noch ein wenig Ruhe bei einem Spaziergang mit ihren Vierbeinern gönnen. Zwar ging die Monarchin schon vor wenigen Tagen wieder ihren royalen Pflichten nach, dies ist aber das erste Mal, dass man sie seit Philips Tod wieder in der Öffentlichkeit gesehen hat.

Elizabeth und Philip waren insgesamt 73 Jahre lang verheiratet. Seit Philip vor wenigen Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden war, soll die Queen bei ihm gewesen und bis zum Schluss nicht von seiner Seite gewichen sein. Trotz ihres Verlustes schlägt die zehnfache Urgroßmutter sich laut einem Insider zurzeit noch sehr wacker.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth ll. und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. am Schloss Bellevue, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de