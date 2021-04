So wird Prinz Philip (✝99) am kommenden Samstag zu Grabe getragen. Der Ehemann der Queen (94) ist in der vergangenen Woche verstorben. Am 17. April wird der Prinzgemahl in der St. George's Kirche auf Schloss Windsor beerdigt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise dürfen sich gerade einmal 30 Trauergäste vor Ort von Philip verabschieden. Die Trauerfeier wird allerdings auch live auf verschiedenen Sendern im TV ausgestrahlt. Jetzt wurde die Zeremonie in der St. George's Kirche geprobt.

Am Donnerstag sahen einige Schaulustige dabei zu, wie etliche Soldaten in Windsor den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten übten. Dazu gehörten neben vielen Soldaten in Galauniform auch die berittene King’s Troop, Royal Horse Artillery sowie Mitglieder der Royal Air Force, die mit Instrumenten probten. Außerdem stand ein großes Polizeiaufgebot bereit.

Die vielen Royal-Fans, die sich vor Ort versammelt hatten, konnten außerdem bereits Philips Leichenwagen sehen. Den dunkelgrünen Land Rover hatte der Herzog von Edinburgh sich zu Lebzeiten nicht nur selbst für seine Beisetzung ausgesucht, sondern sogar mitdesignt.

