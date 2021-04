2015 ging Noah Levi (19) mit gerade einmal 13 Jahren als strahlender Sieger aus der Gesangsshow The Voice Kids hervor – heute macht er erfolgreich seine eigene Musik! Mittlerweile ist der Sänger, der damals von Lena Meyer-Landrut (29) gecoacht wurde, kein Kind mehr. Seit zwei Jahren bringt er regelmäßig neue Songs auf den Markt und veröffentlichte sogar schon zwei Solo-Alben. 2021 soll Noahs Jahr werden – mit Promiflash hat der Castingshow-Sieger jetzt über seine Pläne gesprochen und auf seine "The Voice"-Zeit zurückgeblickt!

Im Februar hatte Noah nach fast einem Jahr Pause einen neuen Track rausgebracht – und wenn es nach ihm geht, soll das auch die kommenden Monate so weitergehen, wie er Promiflash erzählt: "Momentan bin ich so viel im Studio, dass es ganz so aussieht, als würde es dieses Jahr gar keine musikalische Pause geben. Davon hab ich schon lange geträumt, einfach das ganze Jahr über Musik zu veröffentlichen." Und damit behält er recht: Erst diesen Freitag ist eine weitere Single "Kein Geld" erschienen, die mal etwas komplett anderes sein soll. "Ich komme mit neuem Sound und neuer Attitude. Ich wollte mal was schreiben, was ein bisschen happy ist und auch vom Produktionsansatz eher nach vorne geht", verrät der Vollblutmusiker.

Dass Noah schon mit 13 Jahren durch "The Voice Kids" in das Business geschlittert war, hat ihn auf jeden Fall deutlich schneller erwachsen werden lassen, wie er Promiflash erklärt: "Da ich direkt mit vielen 'Erwachsenen-Problemen' konfrontiert wurde und auch nur mit Erwachsenen gearbeitet habe, habe ich schnell gelernt, mich anzupassen. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so, als würde ich mit Älteren arbeiten." Seine Zeit bei der Castingshow fühle sich mittlerweile wie ein völlig anderes Leben an. Dennoch denkt er gerne an seine TV-Anfänge und vor allem an die Zeit mit seinem Coach Lena zurück: "Wir haben uns noch ein paarmal gesehen in den Jahren nach der Show. Jeder geht seinen Weg, wir verstehen uns auf jeden Fall gut", schließt er ab.

Nis Alps Noah Levi, Sänger

Nis Alps Noah Levi, "The Voice Kids"-Sieger 2015

Instagram / noahlevi Noah Levi, Musiker

