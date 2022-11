"The Voice Kids"-Sieg 2015: Noah Levi wird noch erkannt!

Noah Levi (21) staunt immer noch über seine Bekanntheit! Vor sieben Jahren hat der gebürtige Berliner sich den Sieg bei The Voice Kids geholt. Damals wurde er von Lena Meyer-Landrut (31) gecoacht und konnte auch die Mehrheit des Publikums von sich überzeugen. Heute macht der 21-jährige weiterhin Musik und hat erst vor Kurzem sein neues Album "555" herausgebracht. Gegenüber Promiflash erzählte er jetzt, dass er auch sieben Jahre nach seinem "The Voice Kids"-Sieg noch auf der Straße erkannt wird!

Obwohl Noah seit seiner Teilnahme bei "The Voice Kids" von einem jugendlichen 13-Jährigen zu einem jungen Mann gereift ist, wird er in der Öffentlichkeit immer noch erkannt. Im Gespräch mit Promiflash erzählte er: "Tatsächlich war ich gestern beim Einkaufen im Apple Store und wurde sofort von der Kassiererin auf meine Musik angesprochen." Außerdem zeigte sich der "Kein Geld"-Interpret auch nach der langen Zeit immer noch überrascht von der Unterstützung, die er erhält: "Es fühlt sich nach den Jahren immer noch verrückt an, wenn man den Support im echten Leben spürt und merkt, welche Menschen hinter den Zahlen stehen."

Noah hatte auch schon ein Paar kuriose Fan-Begegnungen, die aber kein großes Problem für ihn darstellen: "Es ist oft vorgekommen, dass Fans vor meiner Haustür standen." Jedoch könne der Musiker auch mit solchen Momenten sehr gut umgehen, denn er bezeichnete seine Fans als "sehr süß" und könne mit ihnen auch "schöne Gespräche" führen.

Anzeige

Nis Alps Noah Levi, Musiker

Anzeige

Instagram / noahlevi Noah Levi, August 2022

Anzeige

Instagram / noahlevi Noah Levi, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de