Hannah Kerschbaumer (28) hat einen nervenaufreibenden Arzttermin hinter sich. Die Bachelor-Teilnehmerin teilt nach ihrem Auftritt in der RTL-Kuppelshow nahezu alles mit ihren Fans. Die Berlinerin hält ihre Community nämlich nicht nur in beruflichen Angelegenheiten auf dem Laufenden, sondern teilt auch private Momente mit ihnen. Eine aktuelle Situation in Hannahs Leben führte jetzt zu großer Sorge bei ihren Followern. Die Brünette wurde operiert – und zwar an ihrem Auge.

"Ich habe einen Termin – eine minimale OP. Ich lasse mir meine Lider operieren", erzählte die 28-Jährige vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story und erklärte, dass es sich dabei nicht um eine Schönheitsoperation, sondern um einen notwendigen medizinischen Eingriff handelt. "Es ist so, dass ich mal einen Autounfall hatte – als ich circa zehn Jahre alt war – mit meiner Mutter. Seitdem habe ich hier am Auge eine Narbe und das drückt auf mein Augenlid", schilderte sie die Hintergründe der OP. Die Narbe verursache immer wieder starke Kopfschmerzen und Migräne. Besonders viel Angst machte der Beauty vorab, dass der Eingriff lediglich mit örtlicher Betäubung geplant war.

Obwohl sich Hannah kaum vorstellen konnte, bei vollem Bewusstsein am Auge operiert zu werden, scheint sie den Eingriff gut hinter sich gebracht zu haben. Auf ihrem Social-Media-Profil zeigt sie sich mittlerweile wieder bestens gelaunt auf dem Weg ins Büro. Zum Schutz ihrer Augen trägt sie aber noch eine dunkle Sonnenbrille.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, "Bachelor"-Kandidatin 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer nach ihrer Augenlid-OP

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Bachelor-Kandidatin 2021

