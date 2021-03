Ist Hannah Kerschbaumer (28) schon über Rosenverteiler Niko Griesert (30) hinweg? Für viele Bachelor-Zuschauer kam der Rauswurf der Berlinerin ziemlich überraschend – denn Hannah und Niko schienen sich gerade so nahe zu sein wie noch nie zuvor. Die Blondine ergatterte zwei Einzeldates nacheinander und bekam sogar einen ersten Kuss von dem TV-Single. Noch in derselben Woche gab er ihr allerdings einen Korb – die enttäuschte Hannah musste abreisen. Gegenüber Promiflash verrät sie jetzt, wie es ihr geht und ob sie nach dem Rauswurf schon wieder Lust auf die Liebe hat.

"Mir geht es sehr gut und ich hoffe, dass Niko die richtige Frau finden wird", betont die 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ganz offenbar hat sie die Kuppelshow-Pleite ziemlich gut weggesteckt und wünscht dem Bachelor alles Gute. Die konkrete Suche nach einem Mann hat Hannah aber derzeit beiseitegelegt. "Ich genieße jetzt erst mal mein Leben und schaue, was es so für mich bereithält!", sagt sie und blickt demnach gelassen in die Zukunft.

Dass der Yoga-Fan nach dem Rosen-Aus nicht in Liebeskummer zerfließt, dürfte vielleicht auch daran liegen, dass Hannah den Exit schon vorausgesehen hatte. "Leider hatte ich diese Intuition", gibt sie in dem Interview ebenfalls zu. Gefühle habe sie zu der Zeit aber trotzdem schon entwickelt.

