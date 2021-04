Vanessa Morgan (29) macht sich wieder an die Arbeit! Anfang Februar hatte sich die Schauspielerin mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet und verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. In den ersten Wochen war die stolze Neu-Mama einzig und allein für ihren Sohnemann River da – nun fühlt sie sich aber anscheinend bereit, wieder in ihren Berufsalltag zurückzukehren. Deshalb machte sie sich nun auf zum Riverdale-Set – ihren kleinen Spross hatte Vanessa aber mit im Gepäck!

Auf Instagram teilt die 29-Jährige jetzt zwei Bilder, auf denen sie vor und in dem "Riverdale"-Diner Pop's Chock'Lit Shoppe posiert – und zwar nicht alleine: Sie ist gemeinsam mit dem kleinen River zu sehen, den sie in einer Babytrage dabei hat. "Auf der Arbeit zu sein, sieht mittlerweile etwas anders aus", scherzt sie deshalb passenderweise in einem Kommentar zu dem Post.

Dass Vanessa ihren Spross mit zur Arbeit nimmt, dürfte nicht nur daran liegen, dass dieser gerade mal ein paar Wochen alt ist – sondern auch daran, dass sie sich derzeit vor allem alleine um ihn zu kümmern scheint. Sie und Rivers Vater Michael Kopech hatten sich nämlich noch vor der Geburt ihres Nachwuchses getrennt.

Anzeige

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und ihr Baby River

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan, "Riverdale"-Star

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de