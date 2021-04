Dieser Typ fällt einfach auf! Schrille Looks, bunte Tattoos und meistens eine wilde Mähne: Machine Gun Kellys (30) Aussehen ist alles andere als langweilig. Mit seinem Style bricht der Sänger häufig gesellschaftliche Normen, weil er alles trägt, was ihm gefällt. Seine Nägel geraten dabei besonders in den Fokus, denn: Sie sind oft sehr kunstvoll lackiert. Jetzt setzt der 30-Jährige noch eine Schippe drauf – und bringt eine eigene Nagellack-Serie auf den Markt.

Seine Partner-Firma erklärt in einer Pressemitteilung, die Page Six vorliegt, dass der Musiker aktuell eine ganze Nagellack-Kollektion plant, die ab Herbst erhältlich sein soll. "Es ist uns eine Ehre, mit MGK [...] zu arbeiten, um den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben", freut sich der Vorstand. Damit soll Nagellack zukünftig wohl mehr als "unisex" betrachtet werden. Die Farben der Serie sind bisher noch nicht bekannt, aber mit MGKs Input kann man wahrscheinlich mit knalligen und auffälligen Nuancen rechnen.

Machine Gun Kelly und seine Freundin Megan Fox (34), die vor Kurzem ihr erstes Jubiläum feierten, wurden in der Vergangenheit schon mehrfach mit zusammenpassenden Nagel-Styles gesehen. Bald können sie auf Dates seine neue Kollektion im Partnerlook tragen.

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Künstler Machine Gun Kelly, 2021

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly im Dezember 2017

Anzeige

MEGA Die Schauspielerin Megan Fox mit ihrem Freund Machine Gun Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de