Prinz William (38) und Prinz Harry (36) sind zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gemeinsam zu sehen. Am 9. April war ihr Großvater Prinz Philip (✝99) auf Schloss Windsor verstorben. Am heutigen Samstag wird der Ehemann der Queen (94) beigesetzt. An der Trauerfeier dürfen nur 30 Gäste teilnehmen. Auch die beiden Brüder gehören zu den Geladenen. Jetzt erreichen die Welt erste Bilder, auf denen William und Harry endlich wieder nebeneinander zu sehen sind!

Die beiden Söhne von Prinz Charles (72) sind Teil des Trauerzuges zu Ehren von Prinz Philip. Während Charles und Prinzessin Anne (70) den Zug anführen, laufen Harry und William hinter Prinz Edward (57) und Prinz Andrew (61). Auf den Aufnahmen richten sie ihren Blick starr nach vorne, eine Annäherung war zwischen ihnen nicht zu erkennen. Zwischen ihnen befand sich, wie geplant, ihr Cousin Peter Phillips (43).

Vor Prinz Philips Beerdigung war darüber spekuliert worden, ob Harry und William nebeneinander laufen würden oder ob die Queen nicht zulassen würde, dass Spannungen zwischen den beiden die Zeremonie belasten. "Wir werden uns in kein Drama oder Ähnliches reinziehen lassen", zitierte das Magazin Ap News einen Insider.

Getty Images Prinz Philip, April 2007 in Vimy

Getty Images Schloss Windsor am Tag von Prinz Philips Beerdigung

Getty Images Prinz Philips Trauerzug, April 2021

