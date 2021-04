Niko Griesert (30) und Michèle de Roos sind erneut zusammen unterwegs! Nach dem Hin und Her beim Bachelor machten der einstige Rosenkavalier und seine Zweitplatzierte kein Geheimnis daraus, sich weiter kennenlernen zu wollen. Bekannt ist auch, dass die beiden sich nach dem Finale in Köln getroffen haben, um sich auszusprechen. Ein Paar sollen sie aber nicht sein. Zuletzt war Niko aber immer häufiger in Michèles Heimat unterwegs – offiziell wegen Jobs. Nun wurde er erneut mit der schönen 27-Jährigen gesichtet.

Promiflash liegen exklusive Aufnahmen vor, die den Osnabrücker und die Immobilienfachwirtin heute Nachmittag beim Schlendern durch die Kölner Innenstadt zeigen. Am Chlodwigplatz genossen die beiden einen Drink zusammen und unterhielten sich angeregt. Berührungen tauschten die beiden nicht aus. Laut eines Augenzeugen sollen sie auch nicht sonderlich vertraut gewirkt haben.

Ob Niko und Michèle es einfach weiterhin langsam angehen? Ein Blick in die Instagram-Story des 30-Jährigen lässt zumindest vermuten, dass er sich sehr auf das Treffen gefreut hat. Während er gestern Abend im Zug saß, postete er einen Auszug von Kelvin Jones' Song "Call You Home". Ins Deutsche übersetzt heißen die Zeilen: "Du bist die hellere Seite der Dinge [...], und all die Freude, die du bringst, ist der Grund, warum ich dich in meinem Leben brauche". Wohin er fuhr, verriet Niko nicht.

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, Bachelor-Kandidatin 2021

Sonstige Niko Griesert und Michèle de Roos in Köln, April 2021

Instagram / nikogriesert Bachelor Niko Griesert in Köln

Glaubt ihr, dass Niko und Michèle sich bald zu dem Treffen äußern werden? Ja, ganz bestimmt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



