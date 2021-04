Emily Ratajkowski (29) ist eine sexy Mama! Das Model durfte im März seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) erfreut sich die 29-Jährige seither an ihrem kleinen Söhnchen Sylvester. Obwohl ihr Neugeborenes sie auf Trab halten dürfte, muss sich die Beauty wohl um eines keine Gedanken machen – ihren After-Baby-Body. Denn Emily präsentierte nun ihre megaschlanke Figur in einem knappen Bikini!

Via Instagram teilte die Neu-Mama jüngst die aufreizenden Schnappschüsse, um für ihre eigene Bikini-Kollektion zu werben. In einem Clip posierte sie in dem ultraknappen Zweiteiler vor dem Spiegel – und zeigte sich von allen Seiten: So hielt sie ihre knackige Kehrseite in die Kamera – einen Blick auf Emilys flachen Bauch konnte ihre Community dabei auch erhaschen. Kaum zu glauben, dass die Laufstegschönheit vor sechs Wochen noch mit einer runden Babykugel unterwegs gewesen ist.

Obwohl Emily zahlreiche Komplimente für ihre freizügigen Beiträge nach der Geburt bekommt, hat sie auch einige Kritiker. Eine davon ist die The Originals-Darstellerin Claire Holt (32). Sie selbst ist zweifache Mutter und findet, dass Emilys After-Baby-Body eine falsche Botschaft an Frauen senden und sie frustrieren könnten.

