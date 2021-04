Queen Elizabeth II. (94) steht heute ein harter Schritt bevor. Heute wird ihr verstorbener Mann Prinz Philip (✝99) in einer Zeremonie im kleinen Kreise bestattet werden. Schon zu Lebzeiten soll der Royal betont haben, keine pompöse Beisetzung zu wollen – dieser Wunsch soll ihm aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen nun auch erfüllt werden. Doch vor der Beerdigung wird die Queen noch einen Moment für sich haben, um ihrem verstorbenen Gatten Lebewohl zu sagen.

Nach 73 Ehejahren will die Monarchin in einem privaten Moment Abschied nehmen, wie The Sun berichtete. Noch im Schloss Windsor wird sich die 94-Jährige deshalb alleine in einem intimen Moment von ihrem Mann verabschieden. Danach wird Prinz Philips Sarg in einer achtminütigen Prozession zur St. George's Chapel gefahren werden. Dabei werden Familienangehörige dem Sarg folgen.

Vor rund 87 Jahren lernten sich die Queen und Prinz Philip kennen, ehe sich die Monarchin im zarten Alter von nur 13 Jahren in ihren künftigen Lebenspartner verliebt haben soll. Das Geheimnis ihrer großen Liebe: "Gegenseitiger Respekt, Verständnis und Freiraum", verriet der Royal-Experte Nick Bullen gegenüber Fox News. Zudem habe auch der unverkennbare Humor des 99-Jährigen eine Rolle gespielt und damit oft für das Oberhaupt der britischen Königsfamilie das Eis gebrochen.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Oktober 2014

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in ihren Flitterwochen, 1947

