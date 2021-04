Ina Maria Schnitzer plaudert offen über ihren After-Baby-Body! Im vergangenen Sommer sind das Model und der Ex-Kicker Umut Kekilli (37) Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. Für die Beauty war es bereits die zweite Schwangerschaft. Nach der Geburt wollte die Yoga-Bekanntheit ihre zusätzlichen Baby-Pfunde wieder abnehmen – und hielt ihre Fans stets über die Rückbildung ihrer Rundungen auf dem Laufenden. Im Promiflash-Interview verrät Ina jetzt, wie viel sie heute wiegt und ob sie happy mit ihrem Körper ist.

"Ich habe über 25 Kilo zugenommen, was sehr viel ist – ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich nicht so viel zunehmen möchte", offenbart Ina. Doch die Powerfrau ist alles wieder losgeworden: "Ich bin jetzt schon wieder bei dem Gewicht, wo ich vor der Schwangerschaft war, so 59 Kilo." Und damit nicht genug: Die Fitness-Influencerin will noch ein bisschen "Fine-tuning" betreiben! "Ich habe mir mit meinem Coach jetzt noch ein neues Ziel erarbeitet, und das ist: Noch fünf Kilo runter!"

Was sagt denn ihr Liebster zu ihrem After-Baby-Body? "Also, ich will nicht rumschleimen, aber Umut ist wirklich so der perfekte Vorzeigemann!", schwärmt Ina. "Ihm ist es eigentlich egal. Ich bin immer perfekt für ihn. Aber er unterstützt mich auch, wenn ich sage: 'Ich möchte jetzt mehr trainieren!'" Wie Umut sie unterstützt? Während Mama sportelt, passt Papa auf die Kinder auf.

Ina Maria Schnitzer, Influencerin

Ina Maria Schnitzer, Partnerin von Umut Kekilli

Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer

