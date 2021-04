In Zeiten der Trauer ist eine gute Familienbande hilfreich! Das denkt sich wohl auch Prinz Charles (72), der gerade seinen eigenen Vater beerdigt hat. Am 17. April musste der 72-Jährige im Beisein von Harry (36) und anderen Angehörigen den schweren Gang antreten: Prinz Philip (✝99) wurde in Windsor beerdigt. In einer bewegenden Trauerfeier begleiteten 30 Trauergäste den Prinzgemahl auf seinem letzten Weg. Dabei trafen auch Royals aufeinander, zwischen denen aktuell ansonsten wohl eher Eiszeit herrschen würde. Jetzt hat sich Prinz Charles offenbar fest vorgenommen, mit Harry ein paar gute Vater-Sohn-Momente zu schaffen!

Wie Insider gegenüber Mail on Sunday berichten, will der 72-Jährige seinen Sohn – solange er noch in England ist – zu einem Spaziergang durch Windsor entführen. "Sie wollen sich einige Ehrungen [für Prinz Philip] anschauen und etwas Zeit zu zweit verbringen", erklärte die Quelle. Es wird behauptet, dass Charles damit plane, die brüchige Vater-Sohn-Beziehung wieder zu stärken.

Die Ausstrahlung des brisanten Enthüllungsinterviews von Oprah Winfrey (67) mit Harry und seiner Frau Meghan (39) hatte weltweit für Empörung gesorgt. Auch der Palast reagierte betroffen auf die heftigen Anschuldigungen des Paares. "Es gibt wenig Sympathie für Harry nach dem, was er und Meghan bei Oprah gesagt haben", gab ein Insider im Interview mit Mail on Sunday die Stimmung des Buckingham Palace wieder. Daher sollen Harrys Verwandte ihm selbst bei der Beerdigung noch "mit einer großen Portion Kälte" begegnet sein.

Anzeige

Getty Images Trauerzug der Royals für den verstorbenen Prinz Philip

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Prinz William, Peter Phillips und Prinz Harry im Trauerzug von Prinz Philip, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de