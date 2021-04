Paola Maria (27) schwelgt im Mutterglück! Im November vergangenen Jahres wurden die Influencerin und ihr Mann Sascha Koslowski (34) bereits zum zweiten Mal Eltern: Leonardo (2) durfte sich über ein kleines Brüderchen namens Alessandro freuen. Täglich versorgt die Familie auch ihre Community im Netz mit Einblicken in ihren Alltag. Jetzt zeigt Paola mit einem zuckersüßen Post erneut, wie stolz sie auf ihre beiden Söhne ist!

Auf Instagram teilt die zweifache Mutter nun gleich zwei Schnappschüsse von sich und ihren Kindern. Während sie auf einem Foto ihren Ältesten liebevoll anlächelt, hält sie auf einer weiteren Momentaufnahme das Nesthäkchen der Familie im Arm. "Meine Jungs! Ich liebe euch mehr als alles auf dieser Welt", drückt die 27-Jährige ihre starken Muttergefühle aus und fügt zur Verdeutlichung noch ein Herz-Emoji an. Paolas Fangemeinde ist von diesem süßen Anblick total hingerissen. "Oh mein Gott, wie süß! Ich kann nicht mehr", lautet nur ein begeisterter Kommentar.

Neben dem familiären Zuwachs hat sich das Leben der YouTuberin im vergangenen Jahr auch sonst grundlegend verändert: Ende Januar gab sie bekannt, dass sie von nun an mit ihrer Familie in Dubai leben wird. Zunächst wohnten sie in einem Häuschen zur Untermiete, doch seit Anfang März haben die Koslowskis nun auch endlich eine eigene Bleibe in der arabischen Metropole gefunden.

Instagram / paola Paola Maria in Dubai

Instagram / paola Paola Maria mit ihren zwei Söhnen Leonardo (l.) und Alessandro (r.)

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

