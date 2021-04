Es gibt wohl nur wenige Filmreihen, die einen vergleichbaren Kultstatus wie Indiana Jones haben – kein Wunder, liegen zwischen der Ausstrahlung des ersten und bislang letzten Teils ganze 27 Jahre. Ein jedes Mal schlüpfte dabei Harrison Ford (78) in die Rolle des Archäologen. Dies wird sich auch nicht ändern, wenn im Sommer die Dreharbeiten zum fünften "Indy"-Streifen starten. Neben ihm vor der Kamera soll auch Phoebe Waller-Bridge (35) stehen.

Das gaben dem Magazin People zufolge die Walt Disney Studios bekannt. Phoebe erlangte unter anderem durch die Serie "Fleabag" Bekanntheit. Zuletzt schrieb sie am Drehbuch des neuen Bond-Films "No Time To Die" mit. Regisseur wird dieses Mal James Mangold (57) sein, er übernimmt den Posten Steven Spielbergs (74), der weiterhin als Produzent fungiert und in vielerlei Hinsicht involviert bleiben soll. "Wenn du Phoebe hinzuholst, eine fantastische Schauspielerin und brillante kreative Stimme [...], dann kann ich gar nicht anders, als mich genauso glücklich wie Indiana Jones selbst zu fühlen", erklärte Mangold in einem Statement.

Er sei begeistert, dieses neue Abenteuer zu beginnen und mit einem "Dream Team" der Filmbranche arbeiten zu können. Mit von der Partie wird auch Komponist John Williams sein, der an allen Filmen der Reihe mitarbeitete und den legendären Titelsong kreierte. Während über die Handlung des Films noch nichts bekannt ist, wurde bereits ein Release-Datum festgesetzt. Der fünfte "Indiana Jones" soll am 29. Juli 2022 in die Kinos kommen.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Schauspieler Harrison Ford

Getty Images Phoebe Waller-Bridge bei den British Academy Television Craft Awards 2017

United Archives GmbH Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

