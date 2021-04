Für Mike Brown wird es langsam gefährlich! Der Tattoo-Liebhaber aus Heilbronn war ursprünglich fest entschlossen, das Format Temptation Island wieder mit seiner Freundin Sabine Baidin zu verlassen – inzwischen entsteht allerdings der Eindruck, als wäre der Muskelmann sich da nicht mehr so sicher. Die Verführerin Gina Alicia hat es Mike anscheinend ziemlich angetan – so sehr, dass er sich seine Freundin Sabine für einen kurzen Moment am liebsten weggewünscht hätte!

Dass die Single-Ladys sich in aufreizenden Dessous in Szene setzten, schien Mike zu überfordern: "Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll." Insbesondere der Anblick einer Dame schien dem Fitness-Liebhaber sehr zu gefallen. "Gina in Dessous sieht gut aus", gab der 28-Jährige zu. Anscheinend war er so verzaubert von der Blondine, dass er der Duisburgerin am liebsten nähergekommen wäre. "Ich wünschte, ich wäre jetzt Single", platzte es aus Mike heraus. Schon zuvor hatte er deutlich gemacht, dass Gina seine absolute Favoritin ist.

Diese Aussage verbreitete sich unter den anderen Single-Damen wie ein Lauffeuer – auch Gina erfuhr selbstverständlich von dem krassen Geständnis. "Er hat gesagt, er wäre jetzt am liebsten Single – wegen dir", berichtete Shirin Mauch aufgeregt. Meint ihr, Mike wird einknicken? Stimmt jetzt ab!

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Sabine und Mike, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW Die "Temptation Island"-Kandidaten in der Männer-Villa

Anzeige

TVNOW Luisa Krappmann, Shirin Mauch und Gina Alicia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de