Fabio De Pasquale spricht Klartext! Eigentlich wollte der Temptation Island-Kandidat seiner Partnerin Marlisa beweisen, dass er ihr treu bleiben kann – die Verführerinnen machen es dem SixxPaxx-Trainer aber alles andere als leicht. So lieferten Luisa Krappmann und Shirin Mauch dem Muskelmann eine heiße Show mit wilden Küssen auf dessen Bett – eine echte Probe für den Beau. Im Interview mit Promiflash gab Fabio nun zu: Die Darbietung sorgte bei ihm für eine Erektion!

Bereits während der Sendung hatte Single-Girl Shirin beobachtet: "Er hatte eine Beule in der Hose." Das bestätigte Fabio nun auch im Interview mit Promiflash. "Komm schon, ganz ehrlich – welcher Mann würde keine Erektion bekommen, wenn sich zwei heiße Frauen vor einem küssen?", rechtfertigte sich der Fitness-Liebhaber. Insbesondere an Shirin hat der Playboy nämlich Gefallen gefunden, wie er verriet: "Am gefährlichsten könnte mir Shirin werden, da sie optisch genau mein Typ Frau ist."

Das hatte auch Fabios Freundin Marlisa schon während der Vorstellung der Verführerinnen auf den ersten Blick erkannt. "Ich weiß bei einer leider schon sofort, dass sie Fabios Typ ist", hatte sie bereits zu diesem Zeitpunkt festgestellt – ihr Partner stehe nämlich total auf brünette, sehr schlanke und tätowierte Frauen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Fabio De Pasquale und die "Temptation Island"-Verführerinnen

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

TVNOW / Frank Fastner Shirin Mauch, "Temptation Island"-Verführerin 2021

