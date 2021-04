Plant UK-Star Stacey Solomon (31) etwa schon wieder Nachwuchs? Gemeinsam mit ihrem Mann Joe Swash managt die ehemalige X Factor-Teilnehmerin eine Patchworkfamilie: Die besteht aus den beiden Kindern der Sängerin, Zachary und Leighton, dem gemeinsamen Baby Rex und zeitweise Joes Sohn Harry. Erst im vergangenen Monat war die Familie mit Sack und Pack in ein neues Heim gezogen, welches die dreifache Mutter nun in einem Video präsentierte: Und das Haus hätte noch ein freies Kinderzimmer zu bieten!

In einer Roomtour auf Instagram führte die 31-Jährige ihren Followern ihr neues Zuhause vor. Dabei präsentierte sie die zahlreichen Schlafzimmer des Hauses, inklusive einiger noch leerstehender Gästezimmer. In einem sind derzeit die Klamotten der Jungs gelagert, doch in dem anderen? "Wenn wir das Glück haben, noch mehr Babys zu bekommen, dann wird das vielleicht das Zimmer von Baby Nummer vier", verriet Stacey. Ganz sicher scheint sie sich mit der Familienplanung jedoch noch nicht zu sein. "Falls das je passiert", fügte die britische Musikerin hinzu.

Ihr Mann Joe wäre von dieser Idee vermutlich hellauf begeistert. Der Schauspieler hatte schon zuvor angekündigt, unbedingt Vater einer Tochter werden zu wollen und so lange Kinder zu bekommen, bis er sein Ziel endlich erreicht hat. "Wir werden noch wie die Waltons enden", blickte der 39-Jährige in Anspielung auf die beliebte amerikanische TV-Familienserie scherzend in die gemeinsame Zukunft mit Stacey.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Partner Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner Joe und Söhnchen Rex, Dezember 2019

Instagram / staceysolomon Die schwangere Stacey Solomon mit ihren Kindern und ihrem Mann Joe

