Es wird also ernst! Im vergangenen September hatte Henning Merten um die Hand seiner Partnerin Denise Kappès (30) angehalten. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin nahm den Antrag an und stürzte sich sogleich in die Hochzeitsvorbereitungen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat sich das Paar bislang jedoch noch nicht getraut, einen Termin fix zu machen – bis jetzt! Denise und Henning werden sogar noch dieses Jahr heiraten.

In einem neuen YouTube-Video plauderten der Bräutigam in spe und seine Zukünftige über ihre Hochzeitspläne. "Ich habe beschlossen, dass wir dieses Jahr heiraten", gab Henning preis. Zwar werden die Feierlichkeiten dadurch zunächst in einem kleineren Rahmen stattfinden, doch darauf komme es ja am Ende nicht an: "Man heiratet aus Liebe. Es ist zwar so, dass nicht so viele Leute kommen können, aber das ist mir egal. Mein Wunsch ist es, zu heiraten." Denise sieht das genauso – und die Turteltauben plauderten sogar aus, wann der große Tag ist.

An einem Freitag im Juli wollen die zwei vor den Traualtar treten – das genaue Datum haben sie jedoch mit einem Piepton unterlegt. Doch die Abonnenten meinen erkannt zu haben, was Denise und Henning gesagt haben. Die meisten glauben, dass entweder am 9. oder 16. Juli geheiratet wird. Die Feierlichkeiten sollen übrigens nicht in einer spektakulären Location, sondern im neuen Haus der Influencer stattfinden.

Instagram / henning.merten Denise Kappès und Henning Merten bei ihrer Verlobungsfeier

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_kappes Denise Kappès in einem Brautmodengeschäft

