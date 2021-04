Im Hause Kardashian weiß man große Gesten zu schätzen! Am Sonntag feierte Kourtney Kardashian (42) ihren 42. Geburtstag – und zum Ehrentag seiner Freundin ließ sich auch ihr Freund Travis Barker (45) etwas Besonderes einfallen! Erst im Februar wurde die Beziehung des Musikers und der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit bestätigt. Und offenbar sind die beiden noch ganz frisch verliebt: Zum Geburtstag des Reality-TV-Stars schenkte ihr Travis ein aufwendiges Blumenarrangement!

In ihrer Instagram-Story zeigte das Geburtstagskind das pompöse Geschenk. Im Foyer ihres Hauses erwarteten sie Unmengen von Blumen. Selbst von der Decke hingen zahlreiche Blüten. "Tulpen und Gardenien sind meine Lieblingsblumen. Mein ganzes Haus riecht lecker", schrieb Kourtney zu einem Bild der extravaganten Geste. Von wem dieses besondere Präsent stammt, verriet allerdings erst ihre Schwester Kim (40). Auch sie teilte einen Schnappschuss der Blumen mit ihren Followern und verlinkte darauf den Blink-182-Schlagzeuger.

An ihrem Geburtstag erreichten Kourtney aber auch kleinere Geschenke. Ihre Tochter Penelope (8) überreichte ihr beispielsweise eine handgeschriebene Karte, ebenso wie Kim. Die 40-Jährige leistete sich allerdings einen üblen Fauxpas in ihren Zeilen: Sie gratulierte ihrer großen Schwester glatt zum 41. anstatt zum 42. Geburtstag. Das Geburtstagskind nahm es mit Humor, ehe Kim ihren Fehler einräumte und antwortete: "Mein Fehler."

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2021 in Los Angeles

Instagram / kourtneykardash Travis Barkers Blumenarrangement für Kourtney Kardashian

Getty Images Kim und Kourtney Kardashian

