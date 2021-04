Sarafina Wollny (26) schwärmt von ihrer Schwangerschaft! Dabei war es ein langer Weg für das TV-Sternchen und ihren Mann Peter (28): Die zwei hatten jahrelang versucht, Nachwuchs zu bekommen – besuchten sogar mehrere Kinderwunschkliniken. Ende 2020 verkündete das Paar dann die erfreuliche Nachricht: Sie erwarten Zwillinge! Ihren Fans gibt die werdende Mutter regelmäßig Schwangerschaftsupdates – so auch mit ihrem jüngsten Posting im Netz und zeigte nun einmal mehr: Sarafina ist voller Vorfreude auf ihren doppelten Kindersegen!

Via Instagram teilte Sarafina nun einen kleinen Clip, in dem sie über ihren kugelrunden Babybauch streichelt und erzählte von dieser für sie sehr aufregenden Zeit: "Wir können glücklicher nicht sein. Eure Tritte zu spüren, ist unbeschreiblich – einfach ein Wunder" lauten die rührenden Worte der 26-Jährigen für ihre Babys. Außerdem erzählte sie, dass das Kinderzimmer für die Kleinen schon fast fertig sei. "Wir freuen uns, wenn ihr zwei Leben in das Zimmer bringt", freute sie sich und kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

So lange kann es auch nicht mehr dauern, bis ihre beiden Kleinen das Kinderzimmer zu sehen bekommen – denn mittlerweile ist Sarafina in der 27. Schwangerschaftswoche. "Die Zeit vergeht so schnell. Es kommt mir vor, als hätten wir gerade erst erfahren, dass wir schwanger sind", schrieb sie etwas sentimental unter dem Beitrag.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, April 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

