Sarafina Wollny (25) spricht über ihren Weg zur Schwangerschaft! Die Tochter von Großfamilienmutter Silvia Wollny (55) hatte ihre Fans zuletzt mit zuckersüßen Neuigkeiten überrascht: Die 25-Jährige und ihr Mann Peter erwarten im Moment nicht nur ein Baby, sondern sogar Zwillinge. Doch bis dahin war es ein langer Weg, immerhin hatte das Paar seit rund sechs Jahren versucht, schwanger zu werden. Aber haben Sarafina und Peter bei der Schwangerschaft etwa nachhelfen lassen? Zumindest offenbarte die werdende Mutter jetzt, dass sie in einer Kinderwunschklinik war...

Ihren Termin in der Klinik sprach Sarafina jetzt ganz nebenbei gegenüber RTLZWEI an. "Wir haben von der Schwangerschaft durch die Kinderwunschklinik erfahren", berichtete die werdende Mutter und rief sich in Erinnerung: "Da hatten wir morgens einen Termin für eine Blutuntersuchung und haben mittags das Ergebnis bekommen." Ob und inwiefern sie sich dort behandeln ließ, um ihrem Kinderwunsch auf die Sprünge zu helfen, verriet sie aber nicht.

Doch aus den Besuchen in der Spezialklinik hatte Sarafina offenbar auch vor ihrer Familie kein Geheimnis gemacht – zumindest wusste Mutter Silvia von den Terminen ihrer Tochter. "Sarafina hatte an einem bestimmten Tag einen Anruf von der Kinderwunschklinik erwartet", erklärte das Familienoberhaupt. Daraufhin habe die 25-Jährige ihre Mutter unter Tränen ins Schlafzimmer gerufen – Silvia erinnerte sich: "Ich dachte nur: 'Das ist jetzt nicht wahr, das hat wieder nicht geklappt.' Und dann sagt sie: 'Mama, ich bin schwanger.'"

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", immer mittwochs, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de