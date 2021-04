Sehr traurige Nachricht von den Promi-Brüdern Mark (49) und Donnie Wahlberg (51): Die beiden Hollywoodstars müssen einen schweren Verlust verkraften. Im Alter von 78 Jahren ist ihre geliebte Mutter Alma Wahlberg verstorben. Die Krankenschwester aus Boston war Mutter von neun Kindern. Im Netz nehmen die Geschwister nun mit bewegenden Botschaften von ihrer Mama Abschied und erweisen ihr die letzte Ehre.

"Mein Engel. Ruhe in Frieden", lauten Mark Wahlbergs Worte zum Abschied von seiner Mutter auf Instagram. Er teilt ein Foto, auf dem Alma im roten Blazer glücklich in die Kamera lächelt. Sein Bruder Donnie Wahlberg teilt einen kurzen Videoclip mit mehreren Aufnahmen, auf denen glückliche Erinnerungen an die Mutter zu sehen sind. Auf den Bildern tanzt, lacht und albert Alma mit ihren Liebsten herum. Dazu teilt er einen herzergreifenden Brief: "Sie war der Inbegriff des Wortes 'Anmut'", würdigt er das Familienoberhaupt und beendet seine Zeilen mit "Für immer – dein Baby Donnie". Wie People berichtet, litt Alma Wahlberg zuletzt an Demenz.

Die Brüder gewährten in der Vergangenheit häufiger Einblicke in die lustigen Momente, die sie mit ihrer Mutter erlebten. Der Frau, die sie seit Beginn ihrer Karriere begleitete und unterstützte, widmeten sie sogar ein italienisches Restaurant in Massachusetts mit dem Namen "Alma Nove", benannt nach der Matriarchin der Familie Wahlberg und ihren neun (italienisch "nove") Kindern.

Getty Images Mark Wahlberg und Donnie Wahlberg

Instagram / markwahlberg Mark Wahlbergs Mutter Alma

Instagram / donniewahlberg Donnie Wahlberg mit Mutter Alma

