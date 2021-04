Wie steht Mike Brown zu seinem bisherigen Verhalten bei Temptation Island? Am vergangenen Sonntag flimmerte erneut eine Doppelfolge der RTL-Fremdflirtshow über die Fernsehschirme. Der Heilbronner nimmt mit seiner Freundin Sabine Baidin an der diesjährigen Staffel teil. In Folge drei und vier bekam diese nicht nur erste Einblicke, was ihr Partner in der Single-Villa so treibt, Mike rutschte außerdem auch eine wirklich unschöne Bemerkung raus. Ob der Fitnessfan etwas bereut, hat er Promiflash verraten!

Sabine staunte in Episode drei nicht schlecht, als sie ihrem Freund dabei zusehen musste, wie er Single-Lady Gina Alicia einen ordentlichen Klaps aufs Hinterteil verpasste. Sie brach deswegen sogar in Tränen aus! Mike selbst findet die kleine Backenschelle allerdings alles andere als schlimm, wie er im Promiflash-Interview erklärt: "Im echten Leben wäre es für mich too much, jedoch bei 'Temptation Island' gehörte es für mich dazu, deshalb nehme ich das eher locker." Ihn habe es im Nachhinein allerdings geschockt, dass Sabine schon allein wegen der "magischen Hand" an ihrer Beziehung gezweifelt hatte.

Doch das ist nicht das einzige Fettnäpfchen, in das der 28-Jährige getreten ist. Bei der heißen Dessous-Party in Folge drei rutschte dem Tattoofan doch glatt raus, dass er im Grunde genommen lieber Single wäre! Das habe sich allerdings nicht konkret auf die Verführerin Gina bezogen, mit der er zuvor schon angebandelt hatte, wie er gegenüber Promiflash beteuert: "Ich habe im Namen aller Männer gesprochen. In so einer Situation wäre jeder gerne Single, daher bereue ich diesen Spruch nicht."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Sabine Baidin beim zweiten "Temptation Island"-Lagerfeuer

Anzeige

TVNOW Mike Brown und Gina Alicia bei einem Date

Anzeige

TVNOW Die "Temptation Island"-Verführerinnen 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de